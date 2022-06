Promovendus blijft de markt afspeuren: 'Spits van Salzburg en Turks international op komst'

Na dit seizoen spelen we niet langer met achttien, maar wel met zestien in de Jupiler Pro League. En dus is het alle hens aan dek voor de ploegen die zullen moeten strijden tegen degradatie.

Nieuwkomer KVC Westerlo weet als de beste dat het een moeilijk seizoen zal worden om zich in de Jupiler Pro League te kunnen handhaven. En dus gaat het zich flink versterken. De deal van Griffin Yow hangt nog in de lucht - hij trainde al mee dinsdag - of daar zijn de volgende versterkingen al. Nene en Akbunar Volgens Gazet van Antwerpen komt Dorgeles Nene binnenkort naar Het Kuipje. De Malinese spits (19) komt voor een seizoen over van RB Salzburg. Ondertussen zou er volgens Turkse media nog een speler op komst zijn, want de 28-jarige winger Halil Akbunar (tevens Turks international) zou in de belangstelling staan van De Kemphanen. Afgelopen seizoen was hij goed voor vijf goals en zeven assists bij Göztepe.