CIJFER VAN DE WEEK: 59,2% - Balbezit is verre van heilig, deze ploeg primus van de Jupiler Pro League

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week gingen we eens kijken naar het balbezit van de diverse teams het afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League.

En dan komen we volgens de cijfers van transfermarkt tot de conclusie dat balbezit alleen niet heilig is, want de primus van de klas met gemiddeld 59,2% balbezit is ... KRC Genk.

Zij eindigden ondanks het vele balbezit amper achtste na de reguliere competitie. Club Brugge, Anderlecht en Gent vervolledigen de top-4.

Union zat met gemiddeld 48,5% in de lagere middenmoot, maar door snelle omschakelingen deden ze heel veel teams pijn. Om maar te zeggen: balbezit alleen zegt niet alles.