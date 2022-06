OFFICIEEL: Seraing haalt Sergio Conceiçao binnen

Er voetbalt opnieuw een Sergio Conceiçao in Luik. RFC Seraing heeft immers de zoon van de voormalige topspeler van Standard beet.

Sergio Conceiçao tekende een contract voor één seizoen bij RFC Seraing. Hij maakt de overstap van het Portugese CF Estrela en moet de Luikenaren aan een iets zorgelozer seizoen helpen.

Zijn naam verraadt alles: hij is de zoon van - jawel, de naam is identiek - Sergio Conceiçao. Hij was tussen 2004 en 2007 één van de sterkhouders van Standard en staat momenteel aan het roer van FC Porto.