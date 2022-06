Roméo Lavia naar de exit bij Manchester City: 'Premier League-club biedt 11,5 miljoen, deal nakend'

Met Roméo Lavia loopt een van de grootste Belgische talenten rond bij Manchester City. De 18-jarige middenvelder wil echter vaker proeven van het echte werk.

De centrale middenvelder kwam afgelopen seizoen twee keer in actie bij het elftal van Pep Guardiola. De Catalaan is laaiend enthousiast over de jonge Belg, maar gezien de moordende concurrentie is het voor Lavia niet evident om aan speelminuten te komen.

Het Britse talkSPORTS laat weten dat Roméo Lavia op het punt staat Manchester City te gaan verlaten. Southampton moet de nieuwe bestemming gaan worden voor de jeugdinternational. Man City zou zich kunnen vinden in het bod van 11,5 miljoen van The Saints.

Volgens het Britse radiostation zou het wel degelijk gaan om een definitieve overgang. Toch houdt Manchester City via een terugkoopoptie toch nog de kans om Lavia terug naar het Etihad Stadium te halen.