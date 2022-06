OFFICIEEL: Luik haalt ervaren aanvaller in huis, met ervaring op het hoogste niveau

Luik greep afgelopen seizoen nipt naast promotie naar 1B. Volgend seizoen willen de Luikenaars de sprong naar de Challenger Pro League wél wagen. De eerstenationaler maakte zopas zijn tweede inkomende transfer bekend.

Na Jesse Mputu is Yannick Loemba (32) de tweede aanwinst. De aanvaller komt over van RAEC Bergen (Derde Amateur). In het verleden voetbalde de stevige spits onder meer voor Oostende, OHL, Adana Dermirspor en Dundee United.

"Ik heb de eindronde van nabij gevolgd en ik hoopte vurig dat Luik zou promoveren. Na een sterk seizoen met Bergen, wil ik in Luik tonen dat ik het ook op een hoger niveau nog kan waarmaken. Ik wil mijn steentje bijdragen het bereiken van ons doel: promoveren naar de Pro League", reageerde Loemba bij de clubkanalen.