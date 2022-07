Landgenoot belooft: "Het rugnummer 10 ligt klaar voor Neymar als hij voor ons tekent"

Newcastle United heeft heel wat geld nu het overgenomen is door de Saoedische investeringsgroep. Er speelt met Joelinton ook al een Braziliaan en die hoopt landgenoot Neymar te overtuigen naar hen te komen.

Joelinton kostte Newcastle in 2019 nog 44 miljoen euro, maar door de nieuwe eigenaars is de club nog kapitaalkrachtiger geworden en zouden ze zich Neymar kunnen veroorloven. Die werd de voorbije weken dikwijls in verband gebracht met een - al dan niet gedwongen - vertrek bij PSG.

"Als hij hierheen komt... Ik kan niet uitleggen wat dat voor me zou betekenen", zegt de 25-jarige aanvallende middenvelder in de Braziliaanse podcast Cast FC. '"Die man is een idool. Hij is een grootheid in de voetballerij. Dus, de uitnodiging staat: Ney, mocht je dit horen, je bent welkom. Ik zal voortdurend naar je toe komen rennen op het veld. Je krijgt de bal."

Joelinton biedt hem ook zonder blikken of blozen het nummer 10 van ploegmaat Allain Saint Maximim aan. "Zijn kwaliteit, zijn visie.... Ik hoop dat we een kans maken. Trainer, bel hem. Het shirt met nummer 10 ligt klaar voor hem."