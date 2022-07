Kleurt Antwerp straks Oranje? 'Great Old wil stunten met Nederlandse international'

'Rood en Wit, de liefdevolle kleuren', gaat één van de vele supportersliederen van Antwerp. Maar The Great Old kleurt meer en meer oranje, en daar zou nog een extra tintje kunnen bijkomen.

Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met sportief directeur Marc Overmars. Als voormalig succesdirecteur bij Ajax is zijn naam na zijn actieve spelerscarrière nog altijd heel populair in het voetbalmilieu, vooral in het Nederlandse. Eerst was er de aanstelling van Mark Van Bommel als trainer (samen met zijn Nederlandse assistenten) en vorige week was er de transfer van Vincent Janssen. Nu zou er nog een speler op interesse kunnen rekenen van Overmars en Antwerp.

Want de sportief directeur zou zijn pijlen gericht hebben op Nederlands international Guus Til. De middenvelder werd afgelopen seizoen door Feyenoord geleend van SPartak Moskou en speelde de pannen van het dak in de Eredivisie. Als aanvallende middenvelder was hij afgelopen seizoen goed voor 15 doelpunten en 3 assists in de Eredivisie en dirigeerde hij Feyenoord mee naar de finale van de Conference League.

Volgens Het Nieuwsblad is Til zelfs al op bezoek geweest in Deurne-Noord. Het water zou nog diep zijn tussen de partijen maar waar rook is, is vuur. Til trok in 2019 voor 18 miljoen euro van AZ naar Spartak Moskou maar kon daar nooit doorbreken. Ondertussen lijkt de in Zambia geboren Nederlander zijn carrière helemaal gelanceerd te hebben.