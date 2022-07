Kompany shopt (onrechtstreeks) dan toch bij Anderlecht en trekt verdediger aan die vorig jaar nog bij paars-wit zat

Hij zou niet bij Anderlecht komen shoppen, want: "ik wil mijn ex-club niet verzwakken", klonk het bij de voorstelling van VIncent Kompany bij Burnley nog. En toch strikt Burnley nu een speler die vorig jaar nog in het Lotto Park speelde.

Want de Championship-ploeg maakte zonet de transfer bekend van Taylor Harwood-Bellis. De verdediger speelde vorig seizoen nog voor Anderlecht. Tot Nieuwjaar werd hij geleend van Manchester City. Daarna trok hij naar de Championship om voor Stoke City het doel te verdedigen.

En dat deed hij zeer keurig want op een half jaar tijd steeg de marktwaarde van de 20-jarige Engelsman van 3 miljoen euro naar 7 miljoen euro. "Het was een no-brainer voor mij", klinkt het bij Harwood-Bellis zelf. "De combinatie van de club en de trainer is perfect."

Harwood-Bellis tekent niet definitief voor Burnley maar wordt door Manchester City opnieuw een seizoentje uitgeleend. Na Samuel Bastien en Jackson Muleka is Harwood-Bellis de derde speler die vorig jaar nog in de Jupiler Pro League speelde die nu naar Burnley trekt.