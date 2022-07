🎥 Nsoki pakt uit met kopstoot in oefenwedstrijd, supporters in twee kampen: "Marginaal" vs "Held, heel Brugge haat Baeten"

De oefenpartij tussen Club Brugge en Beerschot werd al heel snel opgeschrikt door een erg opmerkelijke en domme actie.

Club Brugge moest 112 van de 120 minuten met een mannetje minder afwerken na een snelle rode kaart voor Stanley Nsoki.

Die had uitgepakt met een kopstoot aan het adres van Thibo Baeten, een jeugdproduct van Club Brugge die deze zomer naar Beerschot trok.

De speler van De Mannekes had een ferme tackle ingezet, maar de kopstoot - in een oefenwedstrijd - was toch buiten proportie. Dat vinden ook de supporters op de sociale media, al zijn er ook veel die Nsoki een held noemen omwille van het verleden van Baeten ...

Jullie snappen de context niet dat het tegen Baeten was.

Heel blauw zwart haat die man en Baeten maakte zelf een sliding langs achter met voeten vooruit op Nsoki voorafgaand deze fase.

We keuren Nsoki zijn kopstoot niet goed en is het sws rood, maar de context hoort erbij July 2, 2022

De supporters van Club Brugge noemen Nsoki held omdat hij een speler van Beerschot kopstoot gegeven heeft. Niveau is heel hoog precies in Brugge! pic.twitter.com/gurYcOt6Nq — Hoshin Omar (@HoshinOmar1) July 2, 2022

Blijft marginaal van Nsoki. — Gianni / LFC - RSCA 🇺🇦 (@LeDernierCoup_) July 2, 2022

Ongelooflijke domme actie van Nsoki zoals we hem kennen maar naar Baeten doe ik 1x men ogen dicht 😏 — FC Bruges Army 🏆🏆🏆 (@Fc_Bruges_Army) July 2, 2022

Nsoki, that’s why I love you. Boeie da ge ne rooie hebt man, dieje Baeten mag ni heel blijven — Jerry💙 (@LiLJerrySZN) July 2, 2022

Dwazen Baeten seg. Heerlijke Nsoki om die kerel eens aan te pakken. Was al zijn derde tackle over het randje. Kan in het ziekenhuisje verder tweetjes over Club gaan zetten. #CluBee — Meneer den Alien (@Utopium2) July 2, 2022