Dimitri Lavalée onthult waarom hij voor KV Mechelen koos en niet voor ander avontuur: "Veel professioneler"

Dimitri Lavalée is op zijn 25e al aan zijn derde Belgische ploeg toe. De verdediger trok enkele dagen geleden naar KV Mechelen.

Lavalée begon als prof bij Standard en trok van daar via MVV naar het Duitse Mainz. De Duitse ploeg leende hem het afgelopen seizoen uit aan Sint-Truiden maar de Luikenaar koos niet voor een verlengd verblijf in Limburg.

"Sint-Truiden wou me wel houden en heeft gepraat met Mainz maar KV Mechelen was een betere optie voor me. Ze zijn veel professioneler en de coach heeft me ook weten overtuigen met zijn visie op voetbal. Bovendien maken de supporters er telkens een feest van in het stadion met een goede sfeer. Dat zorgt ervoor dat je op het veld extra hard je best doet", klinkt het.

Vanaf KV Mechelen aan de deur kwam kloppen bij Mainz, ging het snel voor Lavalée. Enkele dagen later had hij al een training aan van KV Mechelen en werd hij bekendgemaakt als nieuwe transfer. "Maandag lichtten ze me in over de interesse, vrijdag heb ik de technisch directeur en de trainer gesproken en in het weekend heb ik getekend. Voorlopig heerst er een heel goede sfeer in de kleedkamer, ik kijk uit naar het seizoen", besluit de KV Mechelen-aanwinst.