Voormalige Antwerp-belofte klaar voor volgende stap: van kapitein in Nederlandse tweede klasse naar Europees voetbal?

Soms gaat het snel in het voetbal en daar kan voormalig Antwerp-belofte Matteo Waem binnenkort misschien wel van meespreken.

Matteo Waem trok van de jeugd van Westerlo naar Antwerp in 2017. Daar maakte de centrale verdediger indruk in de jeugdreeksen waardoor hij in de zomer van 2020 werd opgepikt door de Nederlandse tweedeklasser MVV uit Maastricht, waar hij in het eerste elftal terechtkam. Ondertussen is Waem nog steeds amper 22 jaar maar deze zomer lijkt een zeer belangrijke te worden voor de Belg.

Bij MVV weten ze wat ze aaen Waem hebben want hoewel hij net 22 geworden is, bombardeerde de club hem tot kapitein voor volgend seizoen. De Nederlanders zouden ook zijn contract willen openbreken om hem een steviger loon te geven maar het is niet zeker of het wel zo ver zal komen want er liggen kapers op de kust.

Scandinavische kapers op de kust

Zo is het Deense Viborg FF zeer geïnteresseerd in de linksvoetige centrale verdediger. Er zou zelfs al een officieel bod zijn binnengekomen bij MVV. De speler zelf voelt zich klaar voor een stap hogerop en in Denemarken zou hij die stap weleens kunnen maken. Niet alleen omdat de Deense eerste klasse een opwaardering is tegenover de Nederlandse tweede klasse maar ook omdat Viborg volgend seizoen mogelijk Europees voetbal speelt. De Deense ploeg speelt namelijk kwalificaties voor de Conference League.

Zelf zou het Belgische talent nog rustig blijven onder de interesse: "Ik focus mij gewoon op MVV. Ik ben sinds kort kapitein van deze ploeg en wil mijn verantwoordelijkheden uidragen zoals het hoort", vernemen we via zijn makelaar en ex-prof Roel Van Hemert. Maar dat dit een belangrijke zomer kan worden staat buiten kijf.