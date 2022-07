STVV speelt op oefenstage gelijk tegen Duitse derdeklasser

Sint-Truiden heeft in zijn 5e oefenwedstrijd van het seizoen gelijkgespeeld tegen Dynamo Dresden. Dat is een Duitse derdeklasser. Het was hun 1e oefenduel op hun oefenstage in Oostenrijk.

Voor Sint-Truiden was er al wisselend succes in de voorbereiding. Eerst was er een gelijkspel tegen zusterclub Zepperen-Brustem en een verlies tegen KVK Tienen. Daarna volgden zeges tegen Anderlecht en Standard. Ondertussen was STVV al op oefenstage in het Oostenrijkse Bad Häring. Daar speelden ze hun 1e oefenwedstrijd tegen Dynamo Dresden, een Duitse derdeklasser. Na 45 minuten stond het 0-0 en ook op het einde van de wedstrijd stond het 0-0. Coach Bernd Hollerbach maakte vooral gebruik van zijn wissels. 𝗙𝗧 🐥 Gelijkspel hier in Bad Häring 🇦🇹 pic.twitter.com/yhAKxLR5RD — STVV (@stvv) July 3, 2022 De volgdende wedstrijd voor STVV is op 6 juli tegen het Oostenrijkse Wörgl.