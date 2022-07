Tissoudali geeft update over zijn transferplannen: "Gent bood me verhoging aan, maar ik wilde verhoging op niveau topspelers"

Tarik Tissoudali mag niet vertrekken bij Gent, dat heeft Michel Louwagie al heel duidelijk gemaakt. De aanvaller kan zich daarbij neerleggen, maar wil dan wel een aanpassing van zijn huidig contract.

Tissoudali kreeg al enkele aanbiedingen. "Er kwamen concrete aanbiedingen. Mooie clubs - een topclub uit Turkije en een Zwitsers team - maar het was niet overtuigend genoeg om weg te gaan. Ik heb niet eens de moeite gedaan om er met Gent over te praten. Dat was het niet waard", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Door zijn leeftijd (29) kan Gent er ook niet al te veel geld meer voor vragen. “Die leeftijd was al hoog toen ik hier tekende. Mijn cv speelde destijds ook niet in mijn voordeel. En ik kwam van een kleine club. Daarom namen ze het risico om me een kort contract te geven.”

Maar dat contract is niet naar de normen van zijn prestaties. Hij is eind dit seizoen einde contract en zou dat graag aangepast zien. "Er werd me wel een verhoging geboden, maar ik wilde een verhoging op het niveau van de topspelers. Het lag vast aan corona, dat ga je wel weer horen."