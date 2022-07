📷 Club Brugge verwelkomt nieuwe aanwinst op zijn allereerste trainingsdag

Club Brugge verwelkomt een nieuw gezicht op een nieuwe trainingsdag op stage. De recente aanwinst voor de Brugse aanval vervoegde voor de eerste maal de spelersgroep.

Club Brugge is momenteel op stage in het Nederlandse Wageningen. Trainer Carl Hoefkens nam aanvankelijk een ruime kern van dertig spelers mee en daar is nu nog een speler bijgekomen: Cyle Larin, de meest recente nieuwkomer bij blauw-zwart.

Na een passage op huurbasis bij Zulte Waregem in het seizoen 2019-2020 keerde de Canadees terug naar Besiktas. Club Brugge heeft hem nu transfervrij overgenomen. Larin is meteen aangesloten op stage en heeft inmiddels een eerste groepstraining achter de rug.

De loopoefeningen werkte Larin af aan de zijde van zijn landgenoot Tajon Buchanan. Die kan alvast helpen om hem te integreren in de groep. Deze namiddag om 16u volgt nog een tweede trainingssessie. Club speelt zaterdag op stage een oefenwedstrijd tegen het Deense Kopenhagen.