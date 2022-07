🎥 En dat op zijn oude dag: voormalig Anderlecht-speler pakt uit met geniale assist in MLS

Met de club uit Los Angeles won Kljestan vannacht eenvoudig van Montreal. Het werd liefst 4-0 voor LA Galaxy, mede dankzij een strafschopdoelpunt van Dejan Joveljic, ook al ex-Anderlecht.

Het hoogtepunt was ongetwijfeld (de inleiding van) de 4-0 van RayanRaveloson. Het was Kljestan die met één geniale baltoets achter het steunbeen de Montreal-defensie aan flarden reet. Bekijk hieronder de prachtige assist van de 52-voudige Amerikaanse international.

This combination from @LAGalaxy to make it 4-0. 😍



Rayan Raveloson with his second of the night. pic.twitter.com/7aST3jFw0g