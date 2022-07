Top&Flop Waar we naar uitkijken (jonkies) vs waar we niet naar uitkijken (transfersoaps, supportersgeweld, ...)

Ook in het seizoen 2021 - 2022 stonden we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. Ook in aanloop naar het nieuwe seizoen komen we al eens in een vooruitblik terecht bij een aantal mogelijke toppers & floppers.

TOP Ishaq Abdulrazak & Mario Stroeykens Bij RSC Anderlecht geloven ze in de jeugd. Met Abdulrazak hebben ze een 20-jarige Nigeriaan aangetrokken waar we veel van verwachten dit seizoen. Hij heeft polyvalentie en zou kunnen passen in het systeem van Mazzu. We blijven verder ook geloven in Mario Stroeykens, die vorig seizoen al wat kansjes kreeg en nog altijd maar zeventien jaar jong is. Hij kan in het tweespitsensysteem van Mazzu misschien wat meer opschuiven op het veld en zo aan statistieken werken. © photonews Luca Oyen In een oefenwedstrijd was hij al goed voor een hattrick en misschien komt nu het jaar van de doorbraak wel voor Luca Oyen. De 19-jarige winger kan de opvolger uit eigen rangen worden voor Theo Bongonda. Wouter Vrancken durft jongelingen kansen geven, als hij speelde was hij in het verleden altijd al goed voor een paar interessante moves. Eindeloos lijstje Jan Bernat (Westerlo), Ilyes Ziani (Union), Ferran Jutgla, Noah Mbamba, Cissé Sandra en Bjorn Meijer (Club Brugge), Anthony Valencia (Antwerp), Zeno Debast, Marco Kana, Sebastiano Esposito en Kristian Arnstad (Sporting Anderlecht), Nathan Ngoy (Standard de Liège) en vele anderen: het lijstje is misschien wel eindeloos. FLOP Transfersoaps Casper Nielsen speelt het hard door niet mee te spelen in oefenwedstrijden van Union SG, om zo een transfer af te dwingen. Rond Charles De Ketelaere en zeker Noa Lang gonst het al weken en weken van de geruchten, zonder doorbraak. Het is soms heel lang wachten op een doorbraak. Supportersgeweld We kunnen verder alleen maar hopen dat er in het nieuwe seizoen iets minder supportersgeweld zal voorkomen. Weg met needlespiking, veldbestormingen en al helemaal elkaar te lijf te gaan. We kunnen het alleen maar hopen. © photonews Corona En laat ons verder ook hopen dat we niet opnieuw geplaagd worden door een zoveelste variant van het coronavirus. Het laatste wat we willen is namelijk dat de stadions moeten leeg blijven, of dat er opnieuw niet meer gevoetbald kan worden.