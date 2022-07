'Ook Anderlecht was concreet voor nieuwe Club Brugge-spits, maar drukte om deze reden niét door'

Cyle Larin is de nieuwe spits van Club Brugge. De Canadees verkoos blauw-zwart boven Olympiakos Piraeus. Maar nu blijkt dat hij ook met een andere Belgische topclub rond de tafel heeft gezeten.

Het Laatste Nieuws weet dat ook RSC Anderlecht concreet was voor Cyle Larin. De voormalige aanvaller van Zulte Waregem had wel oren naar een avontuur in Brussel, maar uiteindelijk moest hij de keuze zelfs niet maken.

Peter Verbeke trok de stekker uit de onderhandelingen toen hij de looneisen van Larin te horen kreeg. Voor het financieel sterke Club Brugge was dat echter geen probleem. Bovendien trok het nakende Champions League-avontuur Larin helemaal over de streep.