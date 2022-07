🎥 Cercle Brugge-aanwinst heeft zijn werkvergunning beet

Ayase Ueda heeft zijn werkvergunning gekregen. Ook is hij al bij Cercle Brugge in het trainingscentrum.

Begin deze maand legde Cercle Brugge Ayase Ueda vast. Daarna moesten de fysieke testen afgewacht worden. Ook moesten ze nog wachten op zijn werkvergunning.

Een paar dagen geleden legde Ueda zijn fysieke testen succesvol af. Het was wel nog altijd wachten op die werkvergunning.

Nadat Cercle eerder een princiepsakkoord bereikte met Ayase Ueda en @atlrs_official legde de Japanner de voorbije dagen met succes medische en fysieke testen af. De international ondertekent zo een contract tot juni 2026 bij Cercle Brugge. 🟢⚫️



🇯🇵 ようこそ, Ayase! pic.twitter.com/YX1b0umXoZ Cercle Brugge (@cercleofficial) July 4, 2022

Ondertussen is die werkvergunning in orde. Ueda kan zo de volgende 4 seizoenen spelen voor Cercle Brugge. Ook is hij aangekomen op de stage in La Turbie, het oefencomplex van AS Monaco. Mogelijk kan Ueda al spelen tegen Nice dit weekend.