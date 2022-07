Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07: De Ketelaere - Dessers - Thorstvedt - Selemani - Muriqi

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Ketelaere - Dessers - Thorstvedt - Selemani - Muriqi

Leeds United bood de vraagprijs van Club Brugge, maar die wil naar AC Milan

Het getouwtrek voor Charles De Ketelaere is straks voorbij. Leeds United is de club die blauw-zwart hun vraagprijs het meest benadert, maar CDK wil niet naar de laagvlieger in de Premier League. Hij heeft zijn zinnen gezet op AC Milan. (Lees meer)

Faïz Selemani was ontgoocheld over het contractvoorstel van Genk

Faïz Selemani leek op weg naar Genk. Tussen Kortrijk en de Limburgse club was alles in orde, maar toen er met de aanvaller zelf rond de tafel werd gezeten, bleek al snel dat het water te diep was. (Lees meer)