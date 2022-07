Leeds United biedt vraagprijs van Club, maar De Ketelaere heeft zijn keuze al gemaakt

Het getouwtrek voor Charles De Ketelaere is straks voorbij. Leeds United is de club die blauw-zwart hun vraagprijs het meest benadert, maar CDK wil niet naar de laagvlieger in de Premier League. Hij heeft zijn zinnen gezet op AC Milan.

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano waren zijn vertegenwoordigers gisteren in Milaan om met de clubdirectie rond tafel te zitten. Volgens HLN heeft De Ketelaere in zijn hoofd de keuze al gemaakt: het worden de Rossoneri. Maar dan moeten die hun aanbod wel verhogen, want met een prijs met een 2 voor gaat Club niet akkoord gaan. Nochtans bood Leeds - met bonussen inclusief - wel 35 miljoen, zelfs mogelijk 37 miljoen, maar dat werd dus geweigerd omdat CDK er niet naartoe wil. King Charles blijft er kalm onder en weet dat Club al lang zijn vraagprijs heeft vastgelegd. Er zit dus nog geen ruis op de relatie.