Transfernieuws en Transfergeruchten 08/07: Edmilson - De Looze - de Souza Costa - Bergwijn - Reina

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Edmilson - De Looze - de Souza Costa - Bergwijn - Reina

'Club Brugge en Genk wilden JPL-revelatie, maar heel ander avontuur wenkt'

Een jonge speler uit de Belgische competitie staat in de belangstelling van topclubs uit binnen- en buitenland. Een beslissing is nakend. (Lees meer)

Bevestiging van ex-club: Club Brugge gaat hard en haalt nu ook Japanse aanwinst binnen

Het wordt druk dezer weken op en rond Jan Breydel. Terwijl met Muriqi aanwinst vier in de pijplijn zit, is ook nummer 5 al op komst. (Lees meer)

Edmilson Junior onderweg naar Braziliaanse grootmacht?

Edmilson Junior (27) verliet in 2018 Standard voor een lucratief avontuur in Qatar. Bij Al-Duhail ligt de in Luik geboren Edmilson nog twee seizoenen onder contract. (Lees meer)

OFFICIEEL: Deinze stuurt rechtsachter op uitleenbasis naar Eerste Nationale en verkeert stilaan in 'Belgennood'

In 2019 maakte Michiel De Looze (23) de overstap van Rupel Boom naar Deinze. Drie jaar later zit zijn avontuur bij de Oost-Vlamingen erop. Althans tijdelijk, want De Looze wordt voor een seizoen uitgeleend. (Lees meer)

OFFICIEEL: Hoogstraten plukt youngster weg uit jeugdacademie Antwerp

Hoogstraten, promovendus in Eerste Nationale, kondigde de komst aan van Dries Ceulemans. De 19-jarige middenvelder komt over van Antwerp en tekende een contract voor één seizoen bij de Rooikens.