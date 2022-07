Anderlecht wil spits van 40 miljoen van Wolverhampton huren

Fabio Silva is op weg naar Anderlecht. De Brusselaars zouden hem huren zonder optie om hem te kopen.

Anderlecht huurt een nieuwe spits. Het gaat om Fabio Silva van Wolverhampton. Hij is een jonge Portugese spits van 19 jaar. Volgens Portugese media nemen ze zijn volledig salaris over. Anderlecht kan hem daarna niet definitief overnemen. Silva heeft een contract tot 2025 bij Wolverhampton.

Silva kwam in 2020 bij de Wolves terecht. Hij was toen een recordaankoop (40 miljoen). Hij kwam toen over van Porto, waar hij jeugdproduct was. Bij Wolverhampton kon hij nooit echt doorbreken. Hij moest tevreden zijn met een beperkt aantal speelminuten. Toch stonden al 62 wedstrijden op de teller. Hij maakte daarin 4 doelpunten. Al waren die allemaal in zijn 1e seizoen gemaakt.