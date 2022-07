Terugkeer naar Feyenoord in de maak voor Dessers? "We hebben meer geld dan twee maanden geleden"

Cyriel Dessers en Feyenoord, de match is er. De Rotterdammers konden een maand geleden de aankoopoptie op de Nigeriaanse international niet lichten. Intussen deed Feyenoord enkele stevige uitgaande transfers, waardoor er weer wat meer financiële slagkracht is.

En dat opent perspectieven. In gesprek met ESPN geeft Feyenoord-coach Arne Slot toe dat de piste-Dessers verre van definitief verlaten is. "Het is geen geheim dat wij inmiddels andere financiële mogelijkheden hebben dan we hadden op het moment dat we de keuze moesten maken. Wij zijn altijd op zoek naar goeie spelers. Spelers die zich al hebben bewezen in De Kuip, hebben uiteraard een extra voordeel."

"Maar we moeten kritisch moeten bekijken hoe we dat budget gaan verdelen. Er is meer geld dan twee maanden geleden, maar er zijn ook heel wat meer posities in te vullen dan twee maanden geleden", nuanceert Arne Slot.

Feyenoord kon de voorbije weken meer dan veertig miljoen aan inkomende transfers innen: Bryan Linssen (Urawa Reds, 1,3 miljoen), Tyrell Malacia (Manchester United, 15 miljoen) en Luis Sinisterra (Leeds United, 25 miljoen) verlieten de Rotterdammers.