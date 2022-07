'Standard legt miljoenen op tafel om international weg te kopen uit LaLiga'

Standard de Liège wil er in het nieuwe seizoen hard tegenaan en als het even kan ook met een aantal nieuwkomers in de ploeg.

Volgens La Dernière Heure is er alvast één grote naam op komst in de naam van Oberlin Pineda, een 26-jarige Mexicaan. 4,2 miljoen euro? Hij speelde al heel wat interlands voor zijn land en zou overkomen van Celta de Vigo, waar hij pas sinds januari actief is. Met de deal zou alles samen een dikke vier miljoen euro gemoeid zijn, waarmee de Rouches dan toch hard willen investeren.