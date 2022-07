Opmerkelijk: 'Ervaren verdediger keert terug uit pensioen en wordt assistent-trainer/speler bij Young Reds'

Vorige zomer hing Maxime Biset (36) de voetbalschoenen aan de haak om toe te treden tot de staf van Brian Priske bij Antwerp. Een jaar later gaat Biset voor een duobaan: naast assistent-coach van de Young Reds gaat de centrale verdediger ook zelf meevoetballen bij de beloften van Antwerp.

Dat laat Gazet van Antwerpen woensdag weten. Voor Maxime Biset was er dit seizoen geen plaats in de staf van Mark van Bommel, maar de Great Old wilde de ervaren verdediger niet laten gaan. Daarom werd Biset aangesteld als assistent-coach van Gil Swerts bij Young Reds. De beloftenploeg van Antwerp komt dit seizoen uit in Eerste Nationale.

Elke beloftenploeg mag overigens een speler ouder dan 23 opstellen. Maxime Biset, die een jaar niet voetbalde, trainde enkele weken mee om te zien hoe zijn lichaam zou reageren. Goed, zo blijkt. Antwerp heeft beslist om Maxime Biset ook als speler in te schrijven voor de beloftenploeg.

Met meer dan 350 profwedstrijden in de benen bij KV Mechelen, Westerlo en Antwerp moet Biset de ideale leermeester worden voor de Antwerpse jonkies.