Opvallend stil rond Noa Lang... Is een extra (half) jaartje Club dan toch nog mogelijk?

Club Brugge had al geanticipeerd op een vertrek van Noa Lang en heeft al heel wat aanvallend geweld binnengehaald. Maar één week voor de competitiestart loopt de Nederlander er nog steeds rond. Is een half seizoen extra dan toch niet ondenkbaar?

Lang had eind vorig seizoen een afscheidsinterview gegeven in HLN. Daarin maakte hij duidelijk dat we hem niet meer in België zouden zien. Maar midden juli zit hij dus nog steeds bij Club en de start van de competitie komt steeds dichterbij. De transfermarkt is wel nog lang open, maar op dit moment is het opvallend stil rond de Nederlandse winger.

Hij wil met Oranje naar het WK en straks is er ook nog de Champions League. Maakt Club dan nog een kans om hem minstens een half jaar langer te houden? Het kan, want Lang wil ook niet naar zomaar eender welke ploeg. Het moet minstens een Europese subtopper zijn, want hij wil zich ook verder blijven tonen in de Europese competities.

Bij Club krijgt hij de kans om zich nog wat meer in de kijker te spelen. Er valt ook te horen dat hij niet ten alle prijze weg wil en dat hij zolang hij bij blauw-zwart zit alles zal blijven geven. Hij maakte er ook geen problemen van om in de oefenmatch tegen Utrecht te starten. Normaal gezien start hij zondag in de Supercup ook in de basis. Kunnen de Brugse fans er nog wat langer van genieten? Afwachten.