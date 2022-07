Anderlecht onderzoekt of het ex-jeugdspeler kan terughalen om Verbruggen te vervangen

Bart Verbruggen staat op het punt om Anderlecht te verlaten. Met Colin Coosemans en Rik Vercauteren heeft paars-wit nog twee reservekeepers, maar ze willen er nog eentje aantrekken.

Als vervanger voor Verbruggen denkt Anderlecht aan hun eigen voormalige jeugdproduct, Maxime Delanghe. De 21-jarige doelman vertrok in 2017 naar PSV, maar speelde daar nog geen match voor de hoofdmacht. Hij heeft er ook nog maar één jaar contract en zou dus niet te duur zijn. Zijn marktwaarde ligt op 300.000 euro.

Delanghe vertrok deze zomer niet mee op stage met de Eindhovenaren en kreeg fiat om een transfer te regelen. Nochtans geloofden ze sterk in hem, maar ze beslisten zijn contract niet te verlengen gezien het groot aantal doelmannen die ze nog hebben. Delanghe is nu in beeld bij Anderlecht en zou ook in de Challenger Pro League eerste doelman kunnen worden.