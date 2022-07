Hoe Trebel de achterban bij Anderlecht verdeelt: Mazzu ziet in hem momenteel beste optie, veel fans kunnen verleden niet vergeten

Je kon er gisteren en vandaag op sociale media niet naast kijken: de basisplaats van Adrien Trebel ten koste van jeugdtalent Marco Kana beroerde de gemoederen bij de Anderlecht-fans.

Op dit moment hoeft er niet aan getwijfeld worden dat Trebel komende zondag tegen Oostende in de basis start en Marco Kana op de bank zal zitten. Een situatie waar veel fans al voor gevreesd hadden omdat ze het gebeurde uit het verleden niet kunnen en willen vergeten. Dat Trebel de grootverdiener is bij paars-wit, dat is niet zijn schuld. Dat hij in volle commotie rond 'Propere Handen' met Mogi Bayat aan zijn zijde verscheen, heeft wel kwaad gezet.

Trebel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zijn gecontesteerde manager door dik en dun steunt. Bij de supporters is Bayat echter één van de oorzaken dat de club in de huidige financiële situatie zit. Het helpt natuurlijk ook niet dat Kana één van de grote chouchous is van het Lotto Park. Maar de jonge middenvelder kon voorlopig niet overtuigen in de oefenmatchen en Mazzu vindt Trebel momenteel de betere optie.

Je kan er over discussiëren zoveel je wil, maar de coach maakt nog steeds de beslissingen. Hij heeft geleerd uit zijn periode bij Genk en durft nu wel knopen door te hakken, hoe onpopulair ze ook zijn. Hij zal immers afgerekend worden op de resultaten.

Daarbij hoeft Kana ook niet te vrezen. Trebel kan het volume wedstrijden dat Anderlecht de komende maanden moet spelen sowieso niet aan en waarschijnlijk volgen er meer dan genoeg kansen voor de bijna 20-jarige. Hij is immers de enige concurrent van Trebel op die positie nu Cullen vertrokken is.

Al zal Mazzu ook beseffen dat elke actie van Trebel onder het vergrootglas gelegd zal worden. Er zijn er die zijn prestaties objectief beoordelen en hem een kans willen geven, maar de die hard-kern lijkt daar niet bij te horen. De komende maanden zullen uitwijzen of de 31-jarige Trebel hun ongelijk kan bewijzen.