Vrancken haalde toch één positief punt uit oefenmatch tegen AEK, maar zag ook probleem dat geanalyseerd dient te worden

Zoals eerder al aangegeven was Wouter Vrancken niet blij met de prestatie van zijn spelers tegen AEK Athene. Een week voor de competitiestart beseft de Genkse coach dat hij nog aanpassingen zal moeten maken.

“Ik noem geen namen. Maar ik ben onaangenaam verrast door sommige spelers. Op voorhand denk je: Ze spelen voor eigen publiek, we zijn een week voor de competitiestart", zei Vrancken hard. "Dit blijft niet zonder gevolgen voor Club Brugge. Over het werk op training ben ik zeer tevreden. Daar geeft iedereen zich wel 100 procent. Ook de oefenduels voor AEK konden mij bekoren. Tegen Volendam was één blok van 30 minuten niet goed. Maar in de blokken twee en drie zetten we dat recht. AEK was veruit de minste match van de reeks. Ik had het liever anders gezien.”

Genk kreeg zelfs twee doelpunten tegen op stilstaande fases, terwijl daar sterk de nadruk op werd gelegd. “Wat er precies fout ging, weet ik niet. We konden geen herhalingen zien op de bank, technisch scheelde er iets. Maar we zullen die fasen grondig analyseren in de komende dagen. Als er dan toch iets positiefs was, buiten die twee doelpunten hebben we amper iets weggegeven. Centraal in de defensie heb ik het duo Cuesta-McKenzie eens uitgeprobeerd. Dat stond er wel, vond ik.”