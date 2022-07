Club Brugge blijft aandringen voor Griekse winger, die gisteren al ontbrak op oefenmatch van zijn club

Zoals we eind juni al aankondigden, zit Club Brugge nog altijd op het spoor van Christos Tzolis, een Griekse winger van Norwich City.

De 20-jarige winger is al sinds de winter van 2021 in beeld bij Club Brugge, maar toen zat hij nog bij PAOK. Dat mislukte dus, maar de 20-jarige Griek is altijd in beeld gebleven. Ze proberen hem nu weer naar Jan Breydel te lokken en deze keer heeft het grote kans op slagen.

Bij Norwich City lijkt hij weinig speelkansen te gaan krijgen. Tzolis zou wel oren hebben naar een verhuis naar Club. Hij speelde gisteren niet mee in de oefenmatch van Norwich en zijn coach liet al weten dat hij waarschijnlijk uitgeleend wordt.