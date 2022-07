Antwerp zal het weeral een lange tijd zonder Björn Engels moeten doen

De transfer van Björn Engels naar Antwerp is nog geen succes geworden. De centrale verdediger is wederom voor een lange tijd uit.

Vorige zomer nam Antwerp Björn Engels over van het Engelse Aston Villa voor 3,5 miljoen euro. Tot op heden was dit nog geen schot in de roos. De centrale verdediger is andermaal uit met een langdurige blessure. Over de aard van de blessure wou de club niet teveel informatie prijsgeven.

Engels speelde vorig seizoen 20 wedstrijden voor Antwerp waarin hij tweemaal tot scoren kwam. Zijn laatste wedstrijd dateert van 5 februari waarin hij na 49 minuten de partij moest staken. Dit omwille van een hamstringblessure.