Neymar is niet van plan om deze zomer PSG te verlaten

Het gonst geruchten dat Neymar deze zomer nog PSG gaat verlaten. Maar zowel Neymar als zijn trainer geven aan dat hij blijft.

Neymar kwam zaterdag voor PSG in actie tijdens een oefenduel met Urawa Red Diamonds. Na de oefenzege sprak de Braziliaans international zich uit over de toenemende geruchten over zijn toekomst. "Ik wil bij PSG blijven", zei Neymar tegen Franse media. "Ik weet alleen niet wat de plannen van de club zijn."

PSG bood volgens Le Parisien eerder deze week Neymar aan bij Manchester City, maar de kampioen van Engeland zou geen concrete interesse hebben.

"Hij maakt een hele goede indruk in de voorbereiding en ziet er gelukkig uit. Hij is fit. Wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren, weet ik niet. Ik heb niet het idee dat Neymar zich stoort aan de vele verhalen die er rond hem spelen. Hij laat duidelijk zien plezier te hebben in wat hij doet", verklaart zijn trainer Galtier.