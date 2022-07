Ronny Deila trots op zijn spelers : "Het gaat de goede richting uit"

Standard Luik wist vrijdagavond op de eerste speeldag van de Jupiler Pro League een punt te pakken tegen AA Gent. De nieuwe trainer van Standard was dan ook een tevreden man.

Ondanks de uitsluiting van Calut na een kwartier, slaagde Standard er toch in om via Amallah vanaf de penaltystip de score te openen. Tissoudali maakte in de tweede helft gelijk voordat Lemajic Gent tien minuten voor tijd de bezoekers op voorsprong bracht. Maar de Luikenaars gaven niet op en Noë Dussenne kopte op het einde van de wedstrijd de gelijkmaker tegen het net.

"Het was een heel moeilijke wedstrijd tegen AA Gent. We probeerden vanaf het begin van de wedstrijd druk te zetten, maar na de uitsluiting van Alex (Calut) stonden we al snel met tien. In dit soort situaties moeten we kalm blijven, ga terug naar het gevecht en controleer onze tegenstander", vertrouwde Ronny Deila op de persconferentie toe. "In onze pech hadden we een beetje geluk om een ​​punt te pakken. Mijn spelers hebben fantastisch werk geleverd en ik ben trots op ze. Door te blijven vechten zoals zij deden, toonde mijn groep een onfeilbare mentaliteit en moed. We gaan in de goede richting. En als je supporters zoals de onze hebt, is het heel moeilijk om tegen ons te spelen", concludeerde de Noorse technicus.