📷 Thomas Meunier dost zich op hilarische wijze uit om in alle rust te kunnen feesten op Tomorrowland

Afgelopen weekend stond het tweede van drie Tomorrowland-weekends op de agenda. Dries Mertens kwam kijken hoe vrouwlief Kat Kerkhofs het ervan afbracht achter de decks, terwijl ook Kevin De Bruyne kwam genieten van de beats.

Met Thomas Meunier was er nog een derde Rode Duivel van de partij. De 30-jarige rechtsachter had zich voor de gelegenheid op hilarische wijze verkleed.

Gehuld in een retro trainingspak en met een weelderige pruik kon Meunier zomaar doorgaan voor iemand van de New Kids. Benieuwd of de speler van Borussia Dortmund zo ontsnapt is aan de aandacht van de andere festivalgangers.