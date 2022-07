Sayonara Junya Ito? Waarom Racing Genk zijn publiekslieveling (niet) moet laten gaan

Verdedigers in de Jupiler Pro League zullen het nieuws ongetwijfeld met veel plezier gelezen hebben. Junya Ito, de aalvlugge winger van Racing Genk, staat in de belangstelling van Stade Reims. De 29-jarige Japanner speelt sinds januari '19 voor de Limburgers, met wie hij de titel en de beker won.

Wouter Vrancken zal zich in de haren krabben. De van KV Mechelen overgekomen trainer ziet (mogelijk) aanvaller voor aanvaller verdwijnen uit zijn kern. Akkoord, Iké Ugbo en Théo Bongonda zijn nog niet vertrokken, maar het duo is duidelijk afgeserveerd in de Cegeka Arena. De piepjonge Adnane Abid liep tijdens de voorbereiding een zware knieblessure, Luca Oyen viel afgelopen zondag hetzelfde lot te beurt. Paul Onuachu is dan weer op de sukkel met de adductoren. En dan zijn er nog transferperikelen. Cyriel Dessers trok dinsdag heus niet enkel en alleen naar Kopenhagen om er van de lokale gerechten te proeven. Maar ook Junya Ito, die afgelopen weekend in HBVL nog aangaf goed te zitten in Genk, wordt het hof gemaakt.

Businessmodel

Woensdag raakte bekend dat ook Junya Ito weldra mogelijk nieuwe oorden zal gaan opzoeken. Stade Reims wil de Japanse international (36 caps, 9 goals) maar al te graag naar Frankrijk halen. Bij Genk hinken ze ondertussen op twee gedachten. Enerzijds zouden de Limburgers bij een transfer van Ito alweer de bankrekening kunnen spekken. Genk wil immers minstens tien miljoen voor Ito, die toch ál 29 en nog twee seizoenen onder contract ligt. Willen de Limburgers nog cashen voor de Japanse publiekslieveling, is het stilaan nu of nooit. Het met grote winst doorverkopen van spelers blijft het businessmodel in Genk, dat op die manier als een van de weinige profclubs in België uit de handen van buitenlandse investeerders weet te blijven.

En nu, Racing Genk?

Anderzijds wordt de spoeling bij een vertrek van Ito wel erg dun. Door het uitvallen van Luca Oyen heeft Wouter Vrancken naast Junya Ito met Joseph Paintsil, Mike Trésor en Bilal El Khanouss niet al te veel opties voor de positie van winger. Uiteraard kan en zal Genk de transfermarkt op gaan. De Condé kan daarbij rekenen op zijn uitgebreid internationaal netwerk. Of kiezen ze in Genk alsnog voor iemand die het klappen van de zweep kent in onze competitie? In KV Mechelen hopen ze dat de storm voorbij zal gaan waaien. Een andere optie is dat Genk toch teruggrijpt naar Faïz Selemani, die onlangs nog zijn neus ophaalde omdat hij meer wilde verdienen.

Wat zeker is, is dat Junya Ito de voorbije seizoenen uitgegroeid is tot publiekslieveling bij Racing Genk en een van de attracties op de Belgische velden. De Japanner is aalvlug én heeft een grote motor. Met 49 assists en 29 doelpunten, waaronder enkele pareltjes, mogen de statistieken van de immer verlegen Japanner zeker gezien worden. Toch moet ook Ito de juiste keuze maken. De aanvaller is uitgegroeid tot een van de dragende krachten in het Japanse nationale elftal, dat eind dit jaar op het WK in Qatar de degens kruist met Duitsland, Spanje en Costa Rica. Een loodzware opgave dus voor de blue samurai, die een (wedstrijd)fitte Ito nodig zullen hebben om te stunten.