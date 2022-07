Vincent Kompany blijft in Jupiler Pro League shoppen: "Cercle-verdediger voor vier seizoenen naar Burnley"

Vincent Kompany blijft maar wat graag in de Jupiler Pro League op zoek gaan naar versterking. Naar een rechtsachter hoeft hij niet langer te zoeken. Transfergoeroe Fabrizio Romano laat weten dat de komst van Vitinho (26) weldra geofficialiseerd wordt.

De Braziliaanse rechtsachter heeft volgens Romano al een deal met Burnley. Ook op clubniveau is alles uitgeklaard, Vitinho legde zelfs zijn medische testen al af bij Burnley.

Vitinho zal in Engeland een contract voor vier seizoenen ondertekenen. Vitinho, die nog een seizoen onder contract bij de Vereniging, kwam in 2018 voor 2,35 miljoen over van Cruzeiro. In 73 wedstrijden voor Cercle Brugge was de offensief ingestelde rechtsachter goed voor twee doelpunten en drie assists.