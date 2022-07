'Club Brugge mengt zich met Engelse ploegen in strijd voor nieuwe doelman'

Club Brugge zou volgens El Chiringuito de nodige interesse tonen in een nieuwe doelman.

Waarom blauwzwart een nieuwe doelman nodig zou hebben is maar zeer de vraag. Eerder deze week waren er geruchten dat Simon Mignolet de interesse van Napoli geniet, maar de kans dat de keeper vertrekt lijkt zo goed als onbestaande.

Met Nick Shinton en Senne Lammens heeft Club Brugge nog twee jonge doelmannen in de spelerskern. Misschien moet één van hen of zelfs beiden vooral richting Club NXT trekken. In dat geval zou een extra doelman wel aangewezen zijn.

De gegadigde zou Joel Robles zijn. Hij zag zijn contract bij Real Betis niet verlengd worden. De 32-jarige doelman heeft de nodige ervaring in huis, o.a. ook bij Atletico Madrid en Everton. Ook Norwich City en Sunderland zouden interesse tonen in Robles.