Ballenjongen wordt Europees matchwinnaar: "Trainer bedanken voor het vertrouwen"

Laurit Krasniqi werd donderdagavond matchwinnaar bij Royal Antwerp FC door het bevrijdende doelpunt te scoren tegen Drita.

Krasniqi opende de score in het uitduel in de voorronde van de Conference League. Een belangrijk doelpunt voor de 21-jarige speler van The Great Old.

“Wij zijn Antwerp altijd heel dankbaar geweest voor de geboden kansen”, zegt vader Fadil aan Het Laatste Nieuws. “Op een gegeven moment, toen Antwerp nog in tweede klasse zat, klopten er regelmatig teams uit eerste aan. Maar Laurit wou Antwerp toen niet verlaten. Het is fantastisch dat hij zich nu mag tonen in de eerste ploeg.”

Dat beaamt Laurit meteen. “Antwerp is mijn club. En het is handig dat ik per fiets of te voet naar de training kan gaan. Als kind was ik hier nog ballenjongen en nu sta ik zelf op het veld. Ik moet de trainer echt bedanken voor het vertrouwen dat hij me geeft.”

Op het einde van dit seizoen loopt het contract van Krasniqi af en hij hoopt nog een tijdje bij Royal Antwerp FC te kunnen spelen.