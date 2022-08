AA Gent komt met zwaar verdict over blessure van Tissoudali

Hein Vanhaezebrouck overschouwt vandaag zijn troepen en zal zien dat er niet veel meer overblijft. De Gentse coach heeft zorgen voor de komende weken.

Zwaar verdict voor Tissoudali. "Tarik Tissoudali kwam tijdens KAA Gent - STVV ongelukkig ten val en kon niet verder", laat de club weten. "Een scan zou de aard van de blessure verduidelijken. Het verdict is zwaar. Hij scheurde de kruisband van zijn rechterknie. Tarik wacht nu een revalidatie van minstens 6 maanden. Heel KAA Gent wenst hem een vlot herstel."

En er zijn nog zorgen. Zo heeft Sven Kums een trap op de enkel gekregen en ook hij is twijfelachtig deze week. Vadis Odjidja zou normaal gezien afgelopen weekend zijn rentree gemaakt hebben, maar hij voelde weer iets tijdens de opwarming. Julien De Sart is dan weer twee maanden buiten strijd na een buikspieroperatie en Laurent Depoitre heeft nog steeds last van de adductoren.

“Het blessureleed is mijn grootste zorg. We hebben een kleinere kern. Als er dan sleutelspelers uitvallen, voel je dat", aldus Vanhaezebrouck.