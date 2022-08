Gaat Antwerp voor volgende stunt? Transfervrije Rode Duivel gelinkt aan Great Old

We zijn afgelopen week heel wat smaakmakers kwijtgeraakt in de Jupiler Pro League, door transfers of door blessures. Maar gaat Antwerp daar nog iets aan doen? Volgens de geruchtenmolen zou The Great Old zijn pijlen richten op niemand minder dan Adnan Januzaj.

De 27-jarige winger zit zonder club sinds zijn contract bij Real Sociedad afliep. Sindsdien is het opmerkelijk stil geweest rond de Rode Duivel. De rechter winger wil de juiste keuze maken met het oog op het WK in Qatar, maar sindsdien zijn er enkel aanbiedingen geweest vanuit de woestijn. En daar heeft hij geen zin in. Biedt Antwerp straks een uitweg. Volgens de Waalse journalist Sacha Tavolieri geniet hij interesse van Antwerp, dat straks Manuel Benson waarschijnlijk naar Burnley ziet vertrekken. Als vervanger zouden ze Januzaj op het oog hebben, wat toch weer een straffe stunt zou zijn.