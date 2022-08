Lappenmand AA Gent steeds groter: dringend nood aan kwaliteitsinjectie in de breedte om ambities waar te maken

Bij AA Gent wordt het opnieuw een druk seizoen, met sowieso een Europese groepsfase. En dus moet de maand augustus misschien toch nog wat versterkingen opleveren in de breedte?

Julien De Sart is nog lange tijd out, Tarik Tissoudali wordt vrijdag geopereerd en mist bijna het hele seizoen. Tegen STVV zaten ook Nurio Fortuna en Laurent Depoitre niet in de selectie.

Vadis Odjidja viel uit tijdens de opwarming, Sven Kums haalde het einde van de match met overlast: "Misschien spelen we hem ook nog kwijt", aldus Hein Vanhaezebrouck. En die zag het ook tegen STVV: "We lopen niet over in de breedte."

© photonews

Veel overschot is er niet bij de Buffalo's, de bank zit met moeite nog vol. Tweede doelman tegen de Kanaries was bovendien Célestin De Schrevel. Wil je hem voor de leeuwen gooien in de Europa League als er iets zou gebeuren met Davy Roef?

Breedte van de kern

Het maakt alleen maar duidelijk dat de maand augustus belangrijk wordt voor AA Gent. De middelen zijn niet eindeloos, maar als ze willen meespelen op verschillende fronten zal er in verschillende linies nog iets bij moeten.

In vergelijking met vorig seizoen is enkel Hugo Cuypers erbijgekomen. Als we de zware blessure voor Tissoudali nu in rekening brengen, is de kern er dus niet breder of sterker op geworden. Alle hens aan dek dus?