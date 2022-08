🎥 Ervaren rot hangt schoenen aan de haak na faillissement Moeskroen: "Jammer dat het op deze manier moet eindigen"

Jérémy Taravel (35) hangt de voetbalschoenen aan de haak. De Franse verdediger zat na het faillissement van Moeskroen zonder club. De zoektocht naar een nieuwe uitdaging bleek niet evident, waardoor Taravel besloten heeft om te stoppen als profvoetballer.

De lange centrale verdediger belandde in 2009 in ons land, meer bepaald bij Zulte Waregem. Voorts was hij in ons land actief bij Lokeren, KAA Gent, Cercle Brugge en Moeskroen. Bij Les Hurlus maakte Taravel vorig seizoen vanop de eerste rij het failllissement mee. Eerder was hij in het buitenland aan de slag bij OSC Lille, Sion en Dinamo Zagreb.

Taravel maakte het nieuws bekend via een emotionele post op Instagram. "Voetbal was gedurende dertig jaar mijn liefde", staat er onder meer te lezen. "Ik wist dat de dag zou komen dat ik het voetbal vaarwel moest zeggen, maar ik had nooit gedacht dat het op deze manier zou aflopen."