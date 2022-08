OFFICIEEL: Benson heeft zijn droomtransfer helemaal beet

Het zat er al enkele dagen aan te komen en donderdagavond werd het ook helemaal officieel: Manuel Benson (25) vertrekt bij Antwerp. De flankaanvaller kiest voor een avontuur bij Burnley.

Manuel Benson zette zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen bij de club van Vincent Kompany. Ook Antwerp wordt niet slechter van de deal: de Great Old ontvangt een transfersom die rond de vier miljoen euro schommelt.

Benson had zijn zinnen gezet op een vertrek naar Engeland. De vinnige buitenspeler speelde in totaal 68 wedstrijden voor de Great Old. Daarin was de ex-speler van onder meer Lierse en KRC Genk goed voor acht doelpunten en tien assists.