Anderlecht heeft bod - dat nog mooier is dan eerst gezegd - op Amuzu voorlopig geweigerd, paars-wit twijfelt gezien ook Gomez op vertrekken staat

De situatie van Francis Amuzu bij Anderlecht is niet zo eenvoudig als momenteel wordt afgeschilderd. Het is allesbehalve zeker dat hij zijn laatste match voor paars-wit al gespeeld heeft, want Anderlecht heeft de aanbieding van Nice nog niet aanvaard.

Het gaat zelfs om een mooier bod dan gisteren werd aangekondigd. Nice biedt volgens onze informatie 10 miljoen euro plus nog eens één miljoen aan bonussen voor de winger van Anderlecht. Maar met de situatie rond Sergio Gomez speelt Anderlecht het spel hard en heeft voorlopig geweigerd. Gomez en Amuzu zijn immers de enige twee opties op links in het systeem van Felice Mazzu. De twee die zowel verdedigend als aanvallend sterk genoeg zijn om het te belopen. Daarom liet Anderlecht eerder ook al Bogdan Mykhaylichenko vertrekken. Maar Anderlecht twijfelt dus om ze allebei te laten vertrekken, want op dit moment twee kwaliteitsvolle spelers voor dezelfde positie halen, zal ook duur worden. De interesse is trouwens niet nieuw, want Nice wil hem al sinds Nieuwjaar. Anderlecht heeft systematisch zijn prijs verhoogd sindsdien. Daarnaast zijn er nog wat Engelse ploegen en Olympiakos geïnteresseerd, maar zij bieden niet wat Nice op tafel heeft gelegd. Amuzu wil graag vertrekken, want het contract dat voor hem klaarligt, is ook een fameuze verbetering. Plus, hij kan naar een topcompetitie. De vrees is dan ook dat als Anderlecht nog lang twijfelt, Nice naar een andere oplossing gaat zoeken. Veel hangt af van de transfer van Sergio Gomez naar Manchester City. Als die er niet zou doorkomen, zou Anderlecht zich veel inschikkelijker opstellen. Maar momenteel zit het dossier dus vast.





