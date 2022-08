Racing Genk wil opnieuw in Argentinië gaan shoppen

Racing Genk ziet mogelijk nog Cyriel Dessers vertrekken en Ugbo is al weg. Dus is er dringend nood aan nieuw aanvallend talent en Racing Genk wil opnieuw in Argentinië gaan shoppen.

Nadat Racing Genk eerder Nicolas Castro ging weghalen in Argentinië hebben ze daar mogelijk hun nieuw aanvallend talent gevonden. Volgens TYC Sports wil Racing Genk Luis Vasquez van Boca Juniors binnenhalen. De 21-jarige aanvaller kon tot op heden 12 keer scoren in 62 wedstrijden voor de ploeg uit Buonos Aires. Bij Boca Juniors ligt hij nog onder contract tot eind 2025.