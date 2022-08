'Club Brugge gaat ook inkomend transferrecord breken, maar er zijn kapers op de kust'

Club Brugge wil een grote, sterke spits als vervanger voor Charles De Ketelaere. Het wil daarvoor heel ver gaan, maar er zijn steeds meer kapers op de kust.

De interesse van Club Brugge in Rasmus Hojlund is niet nieuw. Een maand geleden was er al sprake van een bod op de 19-jarige aanvaller.

Maar ondertussen heeft blauw-zwart de nodige miljoenen weten in te lijven voor de transfer van Charles De Ketelaere en dus worden ze steeds nadrukkelijker genoemd.

Recordprijs

Club Brugge wil zijn transferrecord (9 miljoen euro voor Sowah) zeker breken, weet Het Nieuwsblad. Maar Sturm Graz schermt met interesse van onder meer Sampdoria en wil (veel) meer dan tien miljoen euro.

De komende dagen zal duidelijk worden of de man met een marktwaarde van 4,5 miljoen euro volgens Transfermarkt naar Jan Breydel zal komen. De aandacht charmeerde hem in ieder geval, wisten Deense bronnen te melden.