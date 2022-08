'Makelaar laat weten dat Club Brugge interesse heeft in aanvaller'

Met Rasmus Hojlund heeft Club Brugge een Deense verdediger op het oog, maar ook voorin zou Deens bloed bijkomen.

Rasmus Hojlund staat al een tijdje op de radar om de Brugse defensie te versterken. Hij speelt momenteel bij Sturm Graz in Oostenrijk, maar of hij effectief in Brugge geraakt is maar de vraag.

Ook voor de aanval zou er Deense versterking op komst zijn. De makelaar van Andreas Cornelius spreekt op sociale media over de interesse van Club Brugge in zijn speler.

Hij speelt momenteel bij het Turkse Trabzonspor en heeft nog een overeenkomst tot 2025. Zijn marktwaarde ligt op 9 miljoen euro, wat het niet eenvoudig zal maken.