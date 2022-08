Anderlecht heeft er zelfs nog meer uitgehaald: Gomez spijst de clubkassa

Het was al duidelijk dat Sergio Gomez richting Manchester ging verhuizen. City heeft woensdag een overeenkomst bereikt met Anderlecht en de cijfers liggen nog hoger dan eerst voorspeld.

In plaats van 13 miljoen plus 2 miljoen bonussen gaat Anderlecht een vast bedrag in de buurt van 15 miljoen krijgen. Plus nog bonussen die de prijs in totaal richting 20 miljoen kan stuwen, weet Het Nieuwsblad. Daarvan gaat wel nog twee miljoen richting Dortmund. Anderlecht kocht hem daar vorige zomer voor 1,5 miljoen.

Daarnaast bedong Anderlecht ook een doorverkooppercentage, waardoor ze nog eens langs de kassa kunnen passeren. Geen slechte zaak dus die ze met de Spanjaard deden. Die kwam op aanraden van Vincent Kompany, die in hem een linksback zag terwijl hij eerder een aanvallende rol had.