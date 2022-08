Hoefkens is tevreden over eerste basisplaats Sylla: "Hij is van niemand bang"

Abakar Sylla stond gisteren voor het eerst in de basis bij Club Brugge. De 19-jarige linksvoetige verdediger speelde geen slechte partij.

Abakar Sylla mocht in mei al proeven van enkele minuten op het hoogste niveau en ook tegen Zulte Waregem viel hij 20 minuten in. Gisteren bezorgde Carl Hoefkens, die tevreden was over de partij van de jonge verdediger, hem een eerste basisplaats bij blauw-zwart: : "Abakar is een slimme en sterke verdediger, hij is van niemand bang. Hij heeft een goede partij gespeeld, ik ben trots op hem. Bij het tegendoelpunt ging hij even in de fout maar op één foutje kan je zijn goede prestatie niet afrekenen. Gelukkig werd het doelpunt afgekeurd."

Heeft de landskampioen een nieuwe vaste waarde in de verdediging gevonden of zal er nog flink gezocht moeten worden op de transfermarkt? Met Hendry is er alvast een goede centrale verdediger in de club, maar die komt voorlopig niet aan spelen toe.