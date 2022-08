"Goed dat hij scoorde, anders had hij de boter gegeten" en "Het zal goedkomen op de Bosuil"

Antwerp mag niet klagen na een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Istanbul Basaksehir. Echt genieten was het namelijk niet in Turkije.

"Het was niet veel soeps, van beide ploegen niet", aldus Marc Van der Linden in zijn analyse bij VTM na de 1-1.

"We zagen niet veel in de tweede helft. Al bij al is het een goed uitgangsresultaat. Ik kan begrijpen dat ze op de nul wilden spelen en dat ze niet alle registers opengooiden. Ik denk wel dat het goedkomt op de Bosuil, met het publiek erachter."

Almeida bijna Kop-van-Jut

Almeida was de man van het Antwerpse doelpunt, maar Gilles De Bilde was niet onder de indruk van hem: "Het tegendoelpunt was te vermijden. Almeida wist wat hij ging doen en laat zich uitkappen. Het is te gemakkelijk."

"Ook na het doelpunt bleven ze kansen weggeven op die flank. Het is goed dat hij de gelijkmaker maakt, anders was hij toch de man die de boter had gegeten."